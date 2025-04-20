Bolu’da Yangında Bin Saman Balyası Yandı

YANGININ SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Bolu’da bir depo ve samanlıkta meydana gelen yangında bin adet saman balyası, sulama sistemleri, su tankeri ve 800 adet sulama borusu alevlere teslim oldu. Yangın, çevre köylüler ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olay, Mudurnu ilçesi Pelitözü köyü Yukarı Mahalle’de akşamüzeri gerçekleşti.

YANGININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Ekrem Yılmaz’a ait samanlık ve tarım ekipmanlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılarak samanlığa ve içerisindeki ekipmanlara sıçradı. İhbarın gelmesiyle birlikte itfaiye ve ilgili ekipler olay yerine intikal etti. Yangın sonucunda yaklaşık bin adet saman balyası, 800 adet sulama borusu, sulama tabancaları ve su tankeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ VE ZARAR TESPİTİ

Alevlerin hemen yanında bulunan tohum ekme makineleri, köylülerin gayretiyle zarar görmeden kurtarıldı. Olay sonrası bir açıklama yapan Ekrem Yılmaz, “Zayiat çok. Çok malzeme yandı” diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Yangında oluşan zararın 500 bin liradan fazla olduğu bilgisi edinildi. Yangının çıkış nedeni üzerine ise inceleme başlatıldı.