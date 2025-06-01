Bolu’da Yasak Dönüş Yapan Tır

OLAYIN DETAYLARI

Bolu’da TEM Otoyolu’nda, sadece görevli araçların kullanabildiği ‘acil dönüş noktasından’ dönüş yapan bir tır ciddi bir tehlike yarattı. O anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Bolu Gerede mevkiinde Ankara yönüne doğru ilerleyen tır sürücüsü, itfaiye ve ambulansların kullanması gereken acil dönüş noktasından ters yöne dönmek istedi.

TEHLİKELİ ANI YANSITAN GÖRÜNTÜLER

Olay, gece saat 00.15 sularında yaşandı. Tır, şeritleri kapatarak acil dönüş noktasından dönüş yapınca, trafiği büyük bir risk altına soktu. İstanbul istikametinde seyreden bir otomobilin iç kamerası, bu tehlikeli anları kayıt altına aldı. Görüntüler, durumu gözler önüne serdi.