Bolu’da Yaya Geçidinde Kaza: 1 Yaralı

BOLU’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Bolu’da bir yaya geçidinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kılıçarslan Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinde hastane yönüne seyreden Murat K. tarafından yönetilen 14 ABB 095 plakalı cip, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir vatandaşa yol vermek amacıyla durdu.

YAYA GEÇİDİNDE DİKKATSİZLİK

Bu sırada, sol şeritten gelen ve Özkan S. tarafından idare edilen 14 ACS 111 plakalı lüks otomobil, durmuş olan cipe arkadan çarparak orta refüje savruldu. Kazanın sonucunda Özkan S. araç içinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ACİL MÜDAHALE GELDİ

İhbar üzerine, hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, aracın içerisindeki Özkan S.’yi çıkararak olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralı, ambulans ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Cip sürücüsü Murat K. ise kazadan yara almadan kurtulmuş oldu.

TRAFİKTE DÜZENLEME YAPILDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak başka bir istikametten sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.