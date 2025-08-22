Bolu’da Yeni Spor Salonu İnşaatı Başladı

SPOR SALONUNUN TEMELİ ATILIYOR

Bolu’da, 200 seyirci kapasiteli yeni spor salonunun temel kazı çalışmalarına başlanıyor. Bolu’daki spor altyapısını güçlendirecek bu önemli yapının inşaat süreci, Karaçayır Spor Kompleksi’nde, Bolu Spor Lisesi ve Bolu Gençlik Merkezi’nin hemen yanına konumlandırılacak.

MODERN TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Tesis, toplamda 1380 metrekare taban alanına ve 2240 metrekare kapalı alana sahip olacak. Modern mimarisi ile dikkat çeken spor salonu, başta basketbol, voleybol ve futsal gibi çeşitli branşlarda antrenmanlar ile müsabakalar için kullanılacak. Ayrıca, tesis içerisinde 2 soyunma odası, 2 antrenör odası, engelli sporcular için özel bir soyunma odası ve idari ofisler yer alacak.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Spor salonunun inşaat alanındaki çalışmalar da dron ile görüntülenerek takip ediliyor. Bu yeni tesis, Bolu’nun spor alanındaki gelişimine önemli bir katkı sağlayacak.