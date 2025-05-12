Bolu’da Yumurta Yüklü Tır Devrildi

KAZA DETAYLARI

Bolu Göynük-Mudurnu karayolu Gölözü mevkiinde bir kaza meydana geldi. Yumurtayla yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı ve devrildi.

YARALILAR VE HASTANE TRANSFERİ

Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu ve hemen sağlık ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YUMURTA KOLİLERİ YOLDA

Tırın dorsesinde bulunan yüzlerce yumurta kolisi yola savruldu. Jandarma ekipleri olay yerinde çekici çağırarak tırın kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.