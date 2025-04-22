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Bolu’da Yürüyüş Düzenlendi, Unutmayacağız

BOLU’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Bolu’da yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybeden Bolu Off-Road Spor Kulübü ve Bolu Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Burhan Turan anısına, Bolu Arama Kurtarma Ekipleri (BAKE) tarafından bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. 9 Nisan’da arkadaşının aracını kurtarmak amacıyla At Yaylası’na giden Turan, çamura saplanan aracı kurtarmak istedi. Kurtarma çalışmaları esnasında çamura saplanmış olan araçtan kendi aracına bağlı olan çeki demiri koparak, Turan’a isabet etti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Burhan Turan, burada yaşam mücadelesini kaybetti.

Yürüyüş düzenleyen 40 kişilik Bolu Arama Kurtarma Ekibi (BAKE) üyeleri, Saraycık-Sarıalan parkurunda bir araya geldi. Ekipler, Burhan Turan’ın anısına taşımak için hazırladıkları pankartla yola çıktı ve “Unutmayacağız” diyerek sosyal medya üzerinden de paylaşımlarda bulundu.

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