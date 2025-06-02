Bolu’da Zincirleme Kaza Gerçekleşti

BOLU’DA HEYECANLI ZİNCİRLEME KAZA

D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada, Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, bir tır ve iki otomobille çarpıştı. Kaza, Yeniçağa-Mengen kavşağında gerçekleşti ve olayda en az 8 kişi yaralandı.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, ambulans önce kavşakta bir otomobille çarpışıyor. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle başka bir otomobil ve bir tır da kaza anına dahil oluyor. Kaza sırasında ortalık büyük bir panik ve karmaşa içerisine giriyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla ulaşarak gerekli müdahalelerde bulunuyor. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere yönlendiriliyor. Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildiriliyor.

TRAFFİK DÜZENLEMESİ VE İNCELEME

Kaza yerinde, trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılıyor.