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Bolu Dağı’nda Bayram Yoğunluğu Başladı

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RAMAZAN BAYRAMI GİBİ HAREKETLİ BİR DÖNEM

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bazıları yola çıkmaya başladı.

YOLDA AKICI YOĞUNLUK GÖRÜLMESİ

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle birlikte otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampalarında akıcı yoğunluk görülebiliyor.

EĞİTİM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Güzergah üzerinde görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

GELECEK GÜNLERDE ARTAN TRAFİK

Yetkililer, bugün akşam saatleri ile yarın trafiğin daha da yoğunlaşacağını bildirdi. Öte yandan, Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

ÖNEMLİ

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Denizde Kaybolan Alman Gurbetçi Camiide Bulundu

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Gündem

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Almanya'dan Düzce'ye gelen bir kişi, denizde kaybolduktan sonra üç kilometre uzaktaki camide bitkin halde bulundu. Olay, yerel halkı ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

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