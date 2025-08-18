Haberler

Bolu Dağı’nda Kamyonet Uçuruma Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yaşanan olayda, yol kenarında bekleyen bir kamyonet hareket etti ve uçuruma düştü. Sürücüsü F.K’nin yaralandığı bu olay, Bolu Dağı’nın Bakacak mevkisinde meydana geldi.

KAMYONETİN HAREKETİ VE SONUCU

Alınan bilgilere göre, 34 GDH 811 plakalı kamyonet, sürücüsü tarafından İstanbul istikametindeki yol kenarındaki park alanına çekilmişti. Park ederken, kamyonet bir anda hareket etti. Dışarıda bulunan sürücü, aracını durdurmaya çalıştı fakat kamyonet, o anda uçuruma yuvarlandı. Sürücü, ağaçlık alana takılarak kurtuldu, fakat aracın düşüşü yaklaşık 70 metre aşağıda durdu.

KURTARMA OPERASYONU

Olayın ardından, durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, kendi imkanıyla park alanına çıkmayı başaran yaralı sürücüyü ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinde güvenlik şeridi çekildi ve gerekli önlemler alındı.

Amed Sportif Faaliyetler Üzgün, Seri İstiyor

Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası taraftarlara 3 puan veremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Sungurlu’da Atık Plastik Yüklü Tır Yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, atık plastik yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın, tırın lastiklerinden başlayarak tüm dorsayı sardı ve yolu kapattı.

