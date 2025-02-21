Bolu Dağı’nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİSİ ARTIYOR

Bolu’da son 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini artırıyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı sürüyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

D-100 yolu üzerindeki Bolu Dağı kesimi başta olmak üzere Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Sarıçökek bölgelerinde yağışlar nedeniyle görüş mesafesi oldukça azalıyor. Karayolları ekipleri de bu bölgelerde tuzlama ve küreme işlemlerini devam ettiriyor.

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı bildirilirken, sürücülerin yolda ilerlemekte zorlandığı gözlemleniyor. Trafik polisi ekipleri ise her türlü olumsuzluğa karşı tedbirli bekliyor.