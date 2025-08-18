Bolu Dağı’nda Minibüs Uçuruma Düştü

BOLU DAĞI’NDA KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Düzce’de Bolu Dağı’nda park halindeki bir minibüs, frenlerinin boşalması sonucu yaklaşık 30 metrelik bir uçuruma düştü. Bu kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, D-100 karayolu üzerindeki Bolu Dağı Darıyeri Bakacak köyü mevkisinde gece saatlerinde gerçekleşti.

MANZARAYI İZLERKEN PARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Faruk Karaduman’a ait 34 GDH 811 plakalı minibüs, manzarayı izlemek amacıyla boş bir alana park edildi. Ancak minibüs frenlerinin boşalması sonucu aniden hareket ederek uçuruma yuvarlandı. Kaza esnasında araçta bulunan Faruk Karaduman yaralandı. Yaralı, jandarma ve polis ekipleri tarafından uçurumdan çıkarıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı müdahalenin ardından yaralı, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.