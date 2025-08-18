Haberler

Bolu Dağı’nda Minibüs Uçuruma Düştü

BOLU DAĞI’NDA KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Düzce’de Bolu Dağı’nda park halindeki bir minibüs, frenlerinin boşalması sonucu yaklaşık 30 metrelik bir uçuruma düştü. Bu kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, D-100 karayolu üzerindeki Bolu Dağı Darıyeri Bakacak köyü mevkisinde gece saatlerinde gerçekleşti.

MANZARAYI İZLERKEN PARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Faruk Karaduman’a ait 34 GDH 811 plakalı minibüs, manzarayı izlemek amacıyla boş bir alana park edildi. Ancak minibüs frenlerinin boşalması sonucu aniden hareket ederek uçuruma yuvarlandı. Kaza esnasında araçta bulunan Faruk Karaduman yaralandı. Yaralı, jandarma ve polis ekipleri tarafından uçurumdan çıkarıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı müdahalenin ardından yaralı, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılına dair umut verici açıklamalarda bulundu. Törende, yüksek enflasyonla mücadele gerektiğini ifade etti. Türk Eximbank, kredi maliyetlerini düşürecek. Gültepe,...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'da enflasyonun yüzde 20'ye düşmesini ve piyasalardaki istikrarın sağlanmasını bekliyor, dünya genelinde talep şartlarının iyileşmesini umuyor.
Haberler

Başkan Aydım, Şeffaflık Vurgusu Yaptı

Karabük İdman Yurdu Kulübü Başkanı Adem Aydım, Ahmet Kabakcı'nın başkanlık durumu ve kulübün mali sağlığı hakkında basına açıklamalarda bulundu, şeffaflık vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.