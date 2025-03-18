Bolu Dağı’nda Sis ve Yağmur Uyarısı

BOLU DAĞI’NDA YAĞMUR VE SİS ETKİLİ

Bolu Dağı’nda etkili olan yağmur ve sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun bir yağmur ve sis meydana geliyor. Bu durum, özellikle D-100 karayolu üzerindeki Bolu Dağı kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Sarıçökek bölgelerinde sürücüler için tehlikeli anlar yaratıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor. Sürücüler, takip mesafelerini korumaya ve hız yapmamaya yönelik uyarılarla karşılaşıyor. Işıklı tabelalar ve polis ekipleri, sürücüleri bu konuda dikkatli olmaları hususunda sürekli olarak bilgilendiriyor.