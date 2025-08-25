Bolu Dağı’nda Yangınlar Çıkıyor. Kıyak Ailesi Mağdur

YANGINLAR DİZİSİ YAŞANIYOR

Bolu Dağı’nın Yeşiltepe köyünde, Kıyak ailesinin yaşadığı evde 19 Ağustos gecesi yangın meydana geldi. Yangın, evdeki bireylerin hızla müdahalesiyle büyümeden söndürüldü ancak ardında gelen günlerde, 24 Ağustos tarihine kadar evde 3 ayrı yangın daha çıktı. Kıyak ailesi, 5 gün içerisinde yaşanan 4 yangında evin duvarı, gardırobun içinde ve iki bazanın kenarını başarıyla söndürmeyi başardı.

GİZEMLİ YANGIN SEBEPLERİ BELİRSİZ KALIYOR

Yangınların çıkış nedenini araştırmak amacıyla inceleme yapan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri, farklı yangınların arkasındaki nedeni belirleyemedi. Kıyak ailesinin daha önce, 2020 yılında belirlenemeyen bir sebeple evlerinin yandığı ve 2 yıl sonra yeni bir ev inşa ettikleri bilgisine ulaşıldı.

AİLE YARDIM BEKLİYOR

Ev sahibi Kadir Kıyak, “Geçen salı akşamı 3,5-4 arası kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra, işten geldikten sonra odamın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasıyla dışarı çıktım. Yangını söndürdük, sonra dışarıda sabahladık. Sabah odadaki diğer baza yandı. Bulunduğumuz ortamda yanacak bir şey yok, elektrik de yok” dedi.

Kıyak, dışarıda kaldıklarını belirterek, “Elektrik dağıtım şirketi ve jandarma ile itfaiye evimizi inceledi. Hiçbir yerde yangına sebep olabilecek bir durum yok. Şu anda mağdur durumdayım, dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda ve bir kısmı kullanılamaz halde. Yetkililerin bana yardım etmesini istiyorum,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kıyak, yaşanan olayların ardından doğaüstü varlıklara inanmaya başladığını ifade ederek, “Ben bazı şeylere inanmazdım ama şimdi inanmaya başladım,” dedi.