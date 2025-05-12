Haberler

Bolu Dağı’nda Yoğun Sis Etkili

YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolunun geçiş alanında sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösteriyor. Bu durum, görüş mesafesinin yaklaşık 25 metreye düşmesine sebep oldu. Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollar üzerinde bu sis nedeniyle yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kalıyor.

DÜŞÜK HIZDA İLERLEME GEREKİYOR

Sisin yoğunluğu, sürücülerin güvenli bir şekilde yol almasını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, sürücülerin dikkatli olması ve düşük hızda seyahat etmeleri gereken bir durum oluşuyor. Uzunluğu ve virajlı yapısıyla bilinen bu yolda, sisin devam etmesi ile birlikte sürüş koşulları zorlu hale geliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mahmut A., Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Bursa'da sosyal medyada tanıştığı kişiyi düşük faizle kredi vaadiyle dolandıran bir kişi, 300 bin lira çekip kaçarken yakalandı ve tutuklandı.
Haberler

İletişim Başkanı Altun, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütünün silah bırakma kararının, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki ilerlemeyi gösterdiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.