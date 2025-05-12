Bolu Dağı’nda Yoğun Sis Etkili

YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolunun geçiş alanında sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösteriyor. Bu durum, görüş mesafesinin yaklaşık 25 metreye düşmesine sebep oldu. Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollar üzerinde bu sis nedeniyle yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kalıyor.

DÜŞÜK HIZDA İLERLEME GEREKİYOR

Sisin yoğunluğu, sürücülerin güvenli bir şekilde yol almasını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, sürücülerin dikkatli olması ve düşük hızda seyahat etmeleri gereken bir durum oluşuyor. Uzunluğu ve virajlı yapısıyla bilinen bu yolda, sisin devam etmesi ile birlikte sürüş koşulları zorlu hale geliyor.