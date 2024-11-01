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Bolu Dağı’nda Yoğun Sis Etkili Oluyor

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KENT MERKEZİ VE YÜKSEK KESİMLERDE SİS ETKİLİ OLDU

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yoğun bir sis durumu gözlemleniyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Sarıçökek bölgelerinde sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bolu Dağı’nda görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücülerinin güvenliği için, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından sürekli olarak uyarılar yapılıyor.

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