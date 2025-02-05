Bolu Dağı’nda Zincirleme Kaza: 10 Araç

BOLU’DA KAZA BASKISIYLA GÜNDEME GELDİ

Bolu’da meydana gelen kar yağışı, kazaların yaşanmasına yol açtı. Bolu Dağı Tüneli bölgesinde meydana gelen kaygan yolda, 10 aracın karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti. Bu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kazada bir kişinin yaralandığı belirtildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması amacıyla çalışmalara başlandı.

Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen İstanbul yönündeki ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.