Bolu Dağı’ndaki Yangınlar Aileyi Üzüyor

BİR HAFTADA DÖRT YANGIN

Bolu Dağı üzerindeki bir köy evinde sadece bir hafta içinde meydana gelen dört ayrı yangın, Kıyak ailesini oldukça tedirgin etti. Elektrik bağlantısı olmayan bölgelerde başlayan bu yangınların sebebi henüz bulunamazken, ev sahibi Kadir Kıyak, “Bazı şeylere inanmazdım, artık düşünüyorum” dedi.

YANGINLARIN KAYNAĞI BELİRSİZ

Yeşiltepe Köyü’nde yaşayan beş kişilik Kıyak ailesi, 19 Ağustos’tan bu yana belirlenemeyen nedenlerle yangınlarla karşı karşıya kaldı. İlk yangın, gece saatlerinde evdeki bazalarda başladığı görülürken, 24 Ağustos’a kadar evin farklı bölgelerinde üç yangın daha çıktı. Yangınlar evin duvarında, gardırop içinde ve bazaların kenarında meydana geldi. Aile, yangınları kendi olanaklarıyla söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen ekipler, yangınların çıkış nedenine dair hiçbir bulguya ulaşamadı.

AİLE YAŞAMALARI İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Yangınların ardından Kıyak ailesi, evdeki eşyalarını dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Şu anda geçici olarak sokakta ve komşularında kalıyorlar ve yetkililerden bu esrarengiz durumla ilgili bir çözüm bekliyor. Kıyak ailesinin evi, 2020 yılında da benzer bir yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Aile, 2022 yılında yeni evlerini inşa etti. Ancak üç yılın ardından, evde yeniden neden bilinmeyen yangınlar çıkmaya başladı.

HİÇBİR TEHLİKE YOK

Yangınların meydana geldiği noktalarda yangına yol açabilecek bir durum olmadığını söyleyen Kadir Kıyak, “Bulunduğu yerde yanacak hiçbir şey yok. Elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok” şeklinde konuştu. Yangınların ardından gerekli kontrollerin yapıldığını ancak bir sebep bulunamadığını belirten Kıyak, durumu çok zor yaşadığını ve dışarıda kalmak zorunda olduğunu ifade etti. Kıyak, “SEDAŞ ekiplerine bildirdik, jandarmaya bildirdik, itfaiye geldi, hepsi inceledi bu evi. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve bir kısmı kullanılmaz halde. Bütün yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum” dedi.

İNASIZLIK HİSSİ

Kıyak, yaşanan olayların ardından bazı esrarengiz durumların olabileceğine inanmaya başladığını belirterek, “Ben, mesela bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım. Böyle bir şey olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.