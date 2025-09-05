Bolu’daki 9 Polis Taburcu Oldu

9 POLİSİN TABURCU OLMASI

Bolu’daki otomobilin yakıt deposundan sızan kimyasal gaz nedeniyle hastaneye kaldırılan 9 polisten sonuncusu da taburcu oldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü şüpheli bir yabancı plakalı aracı Anadolu Otoyolu’nda durdurdu. Araçta yapılan detaylı incelemede, yakıt deposunda şüpheli bir madde bulundu.

KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN POLİSLER

Yapılan inceleme sırasında, araçtan sızan gazdan 9 polis memuru etkilendi. Olay üzerine sağlık ekipleri hemen çağrıldı ve polisler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ünitesi’ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrasında 9 polis memuru servislere alındı. Bu polislerden 8’i, tedavileri tamamlandıktan sonra olayın ertesi günü taburcu edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören bir polis memuru da normal servise alındı ve bugün taburcu edildi. Kimyasal maddeyle ilgili incelemeler devam ediyor. Ayrıca, polislerin hastalanmasına sebep olan sıvının bulunduğu otomobildeki 2 kişi, olaydan sonra mahkeme tarafından tutuklandı.