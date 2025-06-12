Bolu’daki AVM’de Çay İstemiş

OLAYIN YERİ VE GÖREVLİLERİN TUTUMU

Bolu’daki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranda oturan ve başında kufi takke bulunan bir müşteri, siparişini aldıktan sonra çay talep etti. Ancak garsonun bu müşteriye çay getirmediği ve diğer masalara öncelik verdiği iddia edildi. Bu durum karşısında vatandaş, kendisine kasıtlı olarak hizmet verilmediğini savunarak tepki gösterdi.

TEPKİ VE ARBEDE

Müşterinin yaşadığı bu durum, restoranda ‘adamına göre muamele’ yapıldığı düşüncesiyle bir gerginliğe yol açtı. Durum kısa sürede paniğe neden olurken, çevredekiler olayı yatıştırmaya çalıştı. Gerilim sonrası, işletme yetkilileri tarafından “Yoğunluktan dolayı çay ve kahve ikramımız yoktur, bu yüzden servis etmedik” açıklaması yapıldığı belirtildi. Yaşadığı olumsuz deneyim sonucunda vatandaş, alışveriş merkezinden ayrıldı.