Bolu’daki Eğlence Mekanında Tartışma Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bolu’da, 14 Burda AVM içerisinde yer alan alkollü bir eğlence mekanına silahla girmeye çalışan kişilerle güvenlik görevlileri arasında gergin bir tartışma yaşandı. Olay sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde D-100 kara yolunun üzerindeki 14 Burda AVM’de, alkollü bir eğlence mekanına silahıyla girmeye çalışan şahıslar, AVM güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

TARTIŞMA VE POLİS MÜDAHALESİ

Uyarılara rağmen sağlam bir direniş gösteren şahıslar, güvenlik görevlileriyle tartışma içerisine girdi. Durumun ciddiyeti nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polis, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili olarak da detaylı bir soruşturma başlatıldı.