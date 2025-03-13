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Bolu’daki Fabrika Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Mengen ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın sona erdi ve ekipler şu anda soğutma çalışmaları gerçekleştiriyor. Edinilen verilere göre, saat 13.15 sıralarında Mengen’de bulunan werzalit malzeme üreten fabrikada kaynak yapıldığı sırada yangın patlak verdi. Alevler hızla yayıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, uzun bir çabanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri sürüyor.

DUMANDAN ETKİLENENLER TEDAVİ ALTINDA

Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, ambulanslarda oksijen tedavisi almak zorunda kaldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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