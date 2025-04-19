Bolu’daki Kamp, Oyunculara Fırsatlar Sunuyor

KAMPIN KATILIMCILARI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Bolu’da gerçekleştirilen “Sinema ve Oyunculuk Kampı”na katılan oyuncu adayları, sinema ve tiyatronun önemli isimleriyle buluşma fırsatı buldu. Bolu Dağı’ndaki bir otelde, bir film yapım şirketi tarafından düzenlenen kampa katılanlar, sektördeki profesyonellerin deneyimlerini dinleme ve onlardan ders alma şansını yakaladı. Katılımcılar, otelde oluşturulan özel alanlarda teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulamalarla bilgi sahibi oldu.

DENEYİMLERİN PAYLAŞILDIĞI ANLAMLI GÜNLER

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncuları arasında yer alan Levent Ülgen, Güven Kıraç, Nazife Aksoy, Bekir Aksoy ve yapımcı-yönetmen Tayfun Öztürk, oyuncu adaylarıyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Oyuncu Nazife Aksoy, kamp kapsamında buluştukları oyuncu adaylarıyla keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, “Tiyatroyu ve sanatı bu kadar seven, ‘yaşım geçti’ demeden gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu istekleri, hepimizi çok heyecanlandırdı,” dedi.

GRUP ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

Bekir Aksoy, oyunculuk ve sanatın bir arayış olduğunu vurguladı. Grup çalışmaları yapıldığında verimin arttığına dikkat çekerek, “Burada çok güzel bir ortam var. Sanat, doğadan başlayan bir şeydir. Suyun sesi şiirsel, kuşların sesi müzik ortamı oluşturuyor. Doğadan esinlenerek insanlar sanatı geliştiriyor. Bu nedenle, doğanın göbeğinde bu işi yapmak çok değerli,” diye konuştu. Güven Kıraç ise, diğer yaş gruplarının bir arada bulunduğu bu ortamın kişisel gelişim açısından fayda sağladığını kaydetti.

ÖZGÜRLÜĞÜN ÖNEMİ VURGULANDI

Levent Ülgen, doğa, sanat ve tiyatronun özgürlük olduğunu belirterek, “Özgür düşünme, özgür yaşama dünyanın en kıymetli şeyi. Herkes sağlık der ama bence sağlıktan daha önemlisi özgürlük. Burada insanlara özgür yaşama ve düşünme fırsatı vermek kıymetli,” değerlendirmesinde bulundu.

GELİŞİM İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Film yapım şirketinin yetkilisi, yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk, bünyelerinde bir Medya Okulu bulunduklarını ifade etti. Her yıl düzenledikleri oyunculuk kamplarıyla sanata olan ilgiyi artırmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Sanatı, sinemayı önemsiyoruz. Geleceği inşa edebilmek için bugünden çalışmalar yapmalıyız. Bu nedenle, oyunculuk ve sinema kamplarında insanları sektörün profesyonelleriyle buluşturuyoruz,” dedi.

Kamp, yarın sona erecek.