Bolu’daki Öğrenciler Anneleri Anlattı

GÜNLERİ ANLATAN DUYGUSAL VİDEO

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Gazi Paşa İlkokulu öğrencileri, Anneler Günü için hazırladıkları video ile hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşattı. “Benim Annem” temasıyla hazırlanan bu kısa videoda öğrenciler, anneleri doktor, öğretmen, mühendis, polis ve avukat gibi farklı mesleklerle ilişkilendirerek her annenin çok boyutlu katkılarına vurgu yaptı.

ÇOCUKLARIN İÇTEN ANLATIMI

Öğrencilerin samimi anlatımları ve tatlı mimikleri, videoya ayrı bir renk kattı. Ortaya çıkan çalışma, hem komik hem de anlam dolu bir içerik sunarak izleyenleri etkiledi. Annelerin özverilerini eğlenceli bir dille ifade eden bu video, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

ANNELERE DUYULAN MİNNETTARLIK

Proje kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum toplayarak annelere olan minnettarlığı pekiştirdi. Çocukların saf ve gerçekçi bakış açıları, videonun duygusal derinliğine katkı sağladı.