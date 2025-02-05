Bolu’daki Otel Yangınında Tutuklu Sayısı Arttı

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayına ilişkin sürdürdüğü soruşturmaya devam ediyor. Başsavcılık çerçevesinde, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı. Bu iki isim, jandarma işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldükten sonra Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sırrı Köstereli, 24 Aralık 2013’ten bu yana İl Özel İdare Genel Sekreteri görevinde bulunuyor. Yardımcısı Bünyamin Bal ile birlikte çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklama kararına bağlandı. Yangınla ilgili soruşturma doğrultusunda tutuklu sayısı toplamda 21’e yükseldi. Daha önceki süreçte, 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19’u tutuklanmış, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.