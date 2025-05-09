BOLU’daki Yangın Araştırma Süresi Uzatıldı

YANGIN FACİASININ ARAŞTIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULDU

Bolu’nun Kartalkaya mevkisinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın felaketinin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve ilgili kurumların sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun çalışma süresi 1 ay süreyle uzatıldı.

KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun 7 Mayıs 2025 tarihli 84’üncü birleşiminde, Kartalkaya otel yangınının araştırılması için kurulmuş olan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.