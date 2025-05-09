Haberler

BOLU’daki Yangın Araştırma Süresi Uzatıldı

YANGIN FACİASININ ARAŞTIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULDU

Bolu’nun Kartalkaya mevkisinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın felaketinin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve ilgili kurumların sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun çalışma süresi 1 ay süreyle uzatıldı.

KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun 7 Mayıs 2025 tarihli 84’üncü birleşiminde, Kartalkaya otel yangınının araştırılması için kurulmuş olan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cuma Namazı Vaktleri Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Mayıs 2025 için Cuma namazı vakitlerini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki namaz saatleri resmi olarak paylaşıldı.
Haberler

8 Mayıs 2025 Survivor Heyecan Dori̇ktaydı

Survivor 2025'te 8 Mayıs'taki ilk dokunulmazlık oyununu kazanan şampiyon merakla bekleniyor. İzleyiciler, dokunulmazlık kolyesinin sahibini öğrenmek için heyecanla sonuçları takip ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.