Bolu’daki Yangın Davasında Otel Müdürü Detayları

YANGIN FACİASI VE DAVADAN GELİŞMELER

Bolu’da bulunan Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı. Bu olayla ilgili süren davada ihlal ve sorumluluklar gündeme gelirken, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın telefon dökümünde kaydedilen konuşmalar dikkat çekti. Zeki Yılmaz, müşterilerden önce otel yetkililerine “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” diyerek yangın durumunu haber verdi.

DAVA VE İDDİANAME DETAYLARI

21 Ocak’ta meydana gelen yangının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri ile birlikte birçok yönetici ve belediye yetkilisi hakkında ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarıyla toplam 1998’er yıl hapis cezası talep edildi. Yargılananlar arasında Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Zeki Yılmaz ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener yer alıyor.

DURUŞMA GÜNDEMİ VE SONUÇLARI

7 Temmuz’da başlayan davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcı Faysal Yaver’in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi. Bununla birlikte tutuksuz yargılanmakta olan itfaiye eri İrfan Acar tutuklandı. Ayrıca, otelin işletme yetkilileri için uygulanan ev hapsi tedbirinin süreceği belirtildi. Dava süreci 22 Eylül’e ertelendi.

Yangının ardından yalnızca 3 gün süreyle Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in Whatsapp üzerinden “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” isimli bir grup kurduğu ve burada yazışmalar yapıldığı tespit edildi. Dava dosyasına giren belgelerde, Ceyda Hacıbekiroğlu’nun çalışanlara talimatlar verdiği görülüyor.

YANGIN UYARISININ VERİLMESİ

Dava süreçlerinde, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın 21 Ocak gecesi saat 03.30’da otel yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede kuvvetli bir aciliyet hissiyle “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” dediği belirlendi. Bu durum, yangın anında yapılan uyarıların doğru bir şekilde yapılmadığını ortaya koyuyor.