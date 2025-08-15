Bolu’daki Yangın, Ekiplerce Kontrol Altına Alındı

GÖLKÖY KÖYÜNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’daki Gölköy köyünde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Merkeze bağlı Gölköy köyündeki ormanda, saat 14.30 sularında yangın başladığı belirtildi. Yangını fark eden köylüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler ve yangın söndürme helikopterleriyle birlikte çok sayıda personel yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELER

Yangına yapılan hızlı havadan ve karadan müdahalelerle birlikte, yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Ayrıca, köylülerin de yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak destek verdiği kaydedildi. Yangının büyümesi engellenirken, ekipler sahada çalışmalarına devam etti.