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Bolu’daki Yangın Faciası Ön Rapor Çıktı

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OTEL YANGINIYLA İLGİLİ ÖN RAPOR AÇIKLANDI

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, canlı yayında “78 kişi hayatını kaybettiği otel yangınıyla alakalı yapılan bir çalışma vardı. Ön rapor ortaya çıktı. Ön raporda da özellikle bazı bulgulara yer verildi.” diye belirtti. Ağca, “Aslında yapılan o çalışmayla beraber otelin ön raporu hazırlanmıştı.” ifadesini kullandı.

RUHSAT VE DENETİMLER HAKKINDA DETAYLAR

Sinan Ağca, otel hakkında verilen belgelerle ilgili, “3 kez ruhsat verildi, 5 kez denetlendi.” açıklamasında bulundu. Bu detaylar, yangının nedenlerine dair ipuçları sunuyor.

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