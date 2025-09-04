Haberler

Bolu’daki Yangında 4 Ev, 4 Samanlık, 4 Ahır Yok Oldu

BOLU’DA YANGIN ÇIKTI

Bolu’da meydana gelen yangında dört yayla evi, dört samanlık ve dört ahır kullanılamaz duruma geldi. Aladağ bölgesindeki Aşağısoku Yaylası’nda, Hayati Çelik’e ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek çevredeki diğer yapıları etkisi altına aldı. Yayla sakinleri, kendi çabalarıyla söndürmeyi başaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti.

İtfaiye VE ORMAN EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası Bolu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri olay yerine yönlendirildi. Muzaffer Karslıoğlu, Mustafa Sönmez ve İlhan Saraç’a ait ev, ahır ve samanlıklara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahaleleri sayesinde kontrol altına alındı. Nihayetinde yangının sonucunda toplamda dört yayla evi, dört samanlık ve dört ahır kullanılamaz hale geldi.

