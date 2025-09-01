Haberler

Bolu’daki Yedigöller Milli Parkı’nda Ayılar Görüntülendi

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI’NDA YABAN HAYATI GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu’da yer alan Yedigöller Milli Parkı’nda, ayılar ve geyikler fotokapanlar aracılığıyla görüntülendi. “Orman denizi” olarak adlandırılan bu milli park, geyik, karaca, ayı, kurt ve tilki gibi çeşitli yabani hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurulan fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne seriyor.

YEŞİLİN HER TONU İLE YABANİ HAYAT

Yeşilin farklı tonlarının hâkim olduğu ormanlık alanda, geyiklerin otlandığı ve ayıların gezindiği anlar fotokapanlar tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, Yedigöller Milli Parkı’nın zengin biyolojik çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aileler, Belemedik’te Dijital Detoks Yaptı

Adana'da düzenlenen dijital detoks kampında aileler ve çocuklar, 'Ekrandan Uzak Doğaya Yakın' temasıyla Belemedik Tabiat Parkı'nda geleneksel ve zeka oyunları oynadı.
Haberler

Fethiye’deki Yelkenli Tekne Kurtarıldı

Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metrelik yelkenli tekne, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde bulunan 2 kişi sağ salim tahliye edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.