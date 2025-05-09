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Bolu Ekibi Denetim Yaptı

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satış yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler yaptı. ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Artışı Yönetmeliği’ çerçevesinde yürütülen denetimler, şehir merkezinde yer alan çeşitli lokanta, market, kafe, restoran, pastane ve pazar yerlerinde gerçekleştirildi.

DENETİMİN AMAÇLARI

Ekipler, yerlerde fiyatların fahiş artışlarını, gramaj eksikliklerini ve fiyat etiketlerini titizlikle inceledi. Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, bu denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini duyurdu. Bununla birlikte, tüketicilerin korunması için gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

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