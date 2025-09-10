Haberler

Bolu Emniyet Müdürü Değişti

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’deki atama kararları sonucunda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde önemli bir değişiklik gerçekleşti. Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınıyor ve bu koltuğa Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar atanıyor.

YER DEĞİŞİMİ VE GÖREV BAŞLANGICI

Cemal Dalman, uzun bir süre Bolu’da görev yaptıktan sonra merkeze alınıyor. Yeni atanan Yılmaz İpar’ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor. Bu atamalar, birçok ilin emniyet müdürlüğünde de değişikliklerle birlikte yapılmış durumda. Bolu’da gerçekleşen bu atama dikkat çekiyor.

