Haberler

Bolu Emniyet Müdürü Değişti

BOLU EMNİYETİ YENİ MÜDÜRÜNE KAVUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında önemli değişiklikler gerçekleşti. Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman merkez emrine alındı. Bu değişiklikle birlikte, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar Bolu İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

DAHA ÖNCEKI GÖREVDEN ALINDI

Cemal Dalman, uzun bir süre boyunca Bolu’da hizmet vermekteydi. Merkez emrine alınan Dalman’ın yerini alacak olan Yılmaz İpar’ın ise kısa sürede göreve başlaması bekleniyor. Yapılan bu atamalar, çeşitli illerdeki emniyet müdürlüklerinde de değişiklikleri beraberinde getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yeni Emniyet Müdürü Atandı, Açıklama Geldi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan değişiklikler sonucu Mehmet Ömür Saka yeni emniyet müdürü olarak atanarak görevine başladı. Saka'nın kariyeri ve hayatı merak konusu.
Haberler

Üç Kişi, Alabora Tekneden Kurtarıldı

Karacabey'de alabora olan bir balıkçı teknesindeki 3 kişi, polis memuru Ahmet Mutlu tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve kahramanlıklarıyla takdir topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.