Bolu Emniyet Müdürü Değişti

BOLU EMNİYETİ YENİ MÜDÜRÜNE KAVUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında önemli değişiklikler gerçekleşti. Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman merkez emrine alındı. Bu değişiklikle birlikte, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar Bolu İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

DAHA ÖNCEKI GÖREVDEN ALINDI

Cemal Dalman, uzun bir süre boyunca Bolu’da hizmet vermekteydi. Merkez emrine alınan Dalman’ın yerini alacak olan Yılmaz İpar’ın ise kısa sürede göreve başlaması bekleniyor. Yapılan bu atamalar, çeşitli illerdeki emniyet müdürlüklerinde de değişiklikleri beraberinde getirdi.