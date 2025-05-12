Bolu Emniyeti Ve Jandarması Denetledi

BOLU’DA BÜYÜK DENETİM GERÇEKLEŞTİ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü denetimlerde 36 bin 621 araç ve sürücü gözden geçirildi. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadeledeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede, 5-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 1397 uygulamada, 36 bin 621 araç ve sürücü denetlendi.

Uygulamalar sonucunda, 1074 hız ihlali yapan araç ve sürücüye, 259 periyodik muayene yaptırtmamış araca, 192 emniyet kemeri kullanmayan sürücüye, 62 sürücü belgesiz araç kullananlara ve 33 zorunlu mali sigortası bulunmayan araca toplam 7 milyon 588 bin 766 lira para cezası kesildi. Ayrıca, 191 araç trafikten men edildi.