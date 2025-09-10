Bolu Geçişinde Kaza Meydana Geldi

OTOBÜS KAZASI VE YARALI DURUMU

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yaşanan bir kaza, lastiği patlayan yolcu otobüsünün durumu nedeniyle yaşandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Otoyolun Ankara istikametinde, Dörtdivan ilçesi civarında gerçekleşti. Erdem D. yönetimindeki 34 UOP 52 plakalı yolcu otobüsünün sağ ön lastiği aniden patladı. Bu nedenle otobüs, orta şeritte durmak zorunda kaldı.

KAMYONUN ÇARPMA ANI

Otobüse, aynı yönde seyir halindeki Kadri E. tarafından yönetilen 34 MNZ 215 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kaza sonucunda otobüsün yedek şoförü yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

ULAŞIMDAKİ ETKİLER

Kaza sonrası TEM Otoyolu’nda ulaşım bir süre yalnızca tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili gerekli inceleme işlemleri başlatıldı.