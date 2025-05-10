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Bolu Geçişinde Tır Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINI DİZİLEİŞİ

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, sürücüsünün uyuduğu iddia edilen bir buğday yüklü tır kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde gerçekleşti. İstanbul istikametine seyir eden ve sürücüsü Veysel İ. tarafından kullanılan 47 ACH 435 plakalı tır, uyku halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAZANIN SONUCU VE TRAFİK ETKİSİ

Tır, demir bariyerlere çarptıktan sonra yol ortasına yan yatarak devrildi. Bu kazada sürücü hafif yaralanırken, dorsedeki tonlarca buğday otoyola saçıldı. Bu durum, İstanbul yönünde uzun süre aksamalara yol açtı ve trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

OLAY YERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerine ulaşan otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak yolun trafiğe açılması için gerekli çalışmalar başlattı. Tır, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Bu kaza ile ilgili incelemelere başlandı.

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