Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu Var

TRAFFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yoğunluğu, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde trafik sıkışıklığına yol açıyor. Özellikle Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları civarında zaman zaman trafik durma noktasına gelerek sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor.

ARAÇ ARIZALARI VE KAZALAR ETKİLİ OLUYOR

Tatilcilerin yoğun bir şekilde yola çıkması, Bolu’nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara yönündeki geçişlerde yoğun araç trafiği oluşturuyor. Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları’nda trafik en çok araç arızaları ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle aksıyor. Sürücüler bu noktada güçlükle ilerliyor. Trafik sıkışıklığının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.