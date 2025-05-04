Bolu Gölcük Tabiat Parkı, Tatilcilerle Dolu

GÖLCÜK TABİAT PARKI’NA YOĞUN İLGİ

Bolu’nun eşsiz doğal güzellikleri ile dikkat çeken Gölcük Tabiat Parkı, geçen hafta sonu hem yerli hem de yabancı tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kent merkezinin yaklaşık 13 kilometre mesafedeki bu güzel park, bahar aylarının gelişinin ardından ziyaretçiler için cazibe merkezi haline geldi.

DOĞADA KEYİF DOLU ANLAR

Günübirlik gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Ziyaretçiler, iskelelerde fotoğraf çekmeyi unutmadı ve piknik alanlarında açan sarı ve beyaz papatyaların arasında keyifli zaman geçirdi. Ancak, bazı tatilciler, park içinde yer bulamamak nedeniyle araçlarını Bolu-Seben kara yolunun kenarına park etmek zorunda kaldı.