Bolu Hastanesi’nde İlk Diş Ameliyatı

İLK DIŞ AMELİYATI DİŞ HASTANESİNDE YAPILDI

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde, genel anestezi altında gerçekleştirilen ilk diş ameliyatı başarıyla yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, merkeze bağlı sağlık hizmetleri hastane statüsüne geçiş yaparak önemli bir adım attı. Bu durum, ameliyathane altyapısının güçlendirilmesi ve uzman kadronun artırılması ile birlikte, daha önce başka illere yönlendirilen komplike vakaların artık Bolu’da tedavi edilmesine olanak tanıdı.

ÖZEL TEDAVİLER BOLU’DA GERÇEKLEŞECEK

İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde, gömülü diş çekimleri gibi çene cerrahisi gerektiren karmaşık operasyonlar ve özel hasta gruplarına yönelik tedavilerin yapılması planlanıyor. Hastane Başhekimi Uzm. Dt. Vildan Tan Demir, bu uygulamanın tıbbi boyutunun yanında psikolojik açıdan da büyük bir önem taşıdığını belirtti. Demir, “Diş koltuğu korkusu yaşayan hastalar, genel anestezi altında daha rahat tedavi olabilecek. Özellikle çocuklar, engelli bireyler ve ileri derecede diş hekimi fobisi olan vatandaşlarımız için bu uygulama büyük kolaylık sağlayacak” dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE YENİ BİR SOLUK

Bolu’da gerçekleştirilen bu gelişme, vatandaşların komplike diş ameliyatlarını ve genel anestezi gerektiren tedavileri güvenli bir şekilde yaptırmasına imkan tanıyor. Bu durum, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artıracak ve hastaların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak. Hastane yetkilileri, bu adımlarla Bolu’nun sağlık alanında önemli bir merkez haline geleceğinin altını çizdi.