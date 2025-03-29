Bolu Hava Durumu: 30 Mart Tahminleri

HAFTA SONU HAVA DURUMU MERAK EDİLİYOR

Mart ayının sonlarına yaklaşırken, hava koşulları yeniden soğumaya başlıyor. Bolu’daki vatandaşlar, hafta sonu planları yaparken “30 Mart Pazar günü Bolu’da hava nasıl olacak?” ve “Yağış bekleniyor mu?” gibi konuları araştırıyor. Bu sorular, arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 30 Mart Pazar günü Bolu’da hangi hava koşulları bekleniyor? Yağmur yağacak mı? İşte detaylar…

MART SONU HAVA DURUMU DEĞİŞİKLİĞİ

Mart ayının son günlerinde yaşanan hava dalgalanmaları ile birlikte, Bolu’da yaşayanlar hafta sonu ve gelecek hafta öncesi güncel hava durumu bilgilerini almayı sürdürüyor. Meteoroloji raporlarına göre, 30 Mart Pazar günü Bolu’da yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 17°C, en düşük ise 5°C seviyelerinde olacak. Bolu’da 30 Mart Pazar günü hava durumu merakla takip ediliyor.