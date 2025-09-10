Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar

Haberler

BU KAPSAMLI DÜZENLEMELERİN SONUCUNDA GÖREVE ATANMA

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan kapsamlı düzenlemelerin ardından yeni bir görev değişikliği gerçekleşti. Yılmaz İpar, şehrin yeni emniyet müdürü olarak atanarak görevine başladı. Peki, Yılmaz İpar’ın kariyeri ve hayat hikâyesi nasıl şekillendi?

YILMAZ İPAR’IN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE KARİYERİ

Yılmaz İpar, 1973 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan İpar, Mersin nüfusuna kayıtlıdır. 1995 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra mesleğine İstanbul İlinde Komiser Yardımcısı olarak adım attı. Kariyeri süresince İstanbul, Şırnak, Tekirdağ ve Erzincan illerinde farklı görevlerde bulundu.

Kariyerine devam eden İpar, ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Çalışma Merkezi Koordinatörlüğü görevine getirildi ve burada Polis Başmüfettişi olarak çalıştı. 1 Ağustos 2023 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanmasının ardından, 13 Ağustos 2023 tarihinde Bolu’da göreve başlamasıyla birlikte yeni bir döneme adım atmış oldu.

