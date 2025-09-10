BOLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Bu kapsamlı düzenlemenin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde yeni bir görev değişikliği meydana geldi. Yılmaz İpar, bu tarihten itibaren kentin yeni emniyet müdürü olarak atanarak görevine başladı. Peki, Yılmaz İpar’ın kariyer yolculuğu nasıl şekillendi?

YILMAZ İPAR’IN HAYAT HİKAYESİ VE KARIYERİ

Yeni Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, 1973 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan İpar, Mersin nüfusuna kayıtlıdır. Polis Akademisi’nden 1995 yılında mezun olarak İstanbul ilinde Komiser Yardımcısı olarak mesleğe adım attı. Daha sonra İstanbul, Şırnak, Tekirdağ ve Erzincan illerinde çeşitli görevlerde bulundu. Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Çalışma Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürütürken Polis Başmüfettişi olarak görev yapıyordu. 01.08.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 13.08.2023 tarihinde Bolu’daki görevine başlamıştır.