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Bolu Jandarma, 186’ncı Yılı Kutladı

JANDARMANIN 186’NCIDEN ÖNEMLİ KUTLAMASI

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186’ncı yıl dönümünde, Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göle girerek özel bir etkinlik düzenledi. Bu unutulmaz an, Türk bayrağının açılması ve “Jandarmamızın 186’ncı Yılı Kutlu Olsun” yazılı pankartın sergilenmesiyle taçlandırıldı. Kentin dört bir yanında jandarmanın bu özel günü coşkuyla kutlandı.

GÖLCÜK TABİAT PARKI’NDA HAZIRLIKLAR YAPILDI

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, teşkilatın yeni yaşını Gölcük Tabiat Parkı’nda gerçekleştirdiği etkinlik ile anmaya karar verdi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma personeli, olay için özel kıyafetlerini giyerek botla göle açıldı. Bu etkinlikte, gölün simgesi nilüfer çiçeklerinin arasında “Jandarmamızın 186’ncı Yılı Kutlu Olsun” yazılı pankart ve suyun üzerinde Türk bayrağı sergilendi.

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