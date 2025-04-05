Bolu Kartalkaya’da Yangın Faciası Yaşandı. 78 Kişi Hayatını Kaybetti. İhmaller Raporda Belgelendi. Anma Töreni Düzenlenecek

BOLU KARTAKAYA’DAKİ YANGIN FACİASININ KORKUNÇ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Okulların tatil olması nedeniyle çocuklu ailelerin yoğunlukta olduğu otelde çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüştü.

PERSONELİN ARABA KURTARMA ÇABASI YANGINI KÖRÜKLEDİ

Bilirkişi raporunda, personelin yangın sırasında otoparktaki arabaları kurtarma çabasının yangının yayılmasına ve zehirli gazların üst katlara ulaşmasına yol açtığı belirlendi. Rapora göre yangın saat 03.17’de başladı ve sadece 12 dakika sonra personel elektrikli otopark kapısını zorla açarak araçları tahliye etmeye çalıştı.

HAVA AKIMI YANGINI BÜYÜTTÜ

Kapının tamamen açılmasıyla oluşan hava akımı yangının hızla büyümesine neden oldu. Raporda, “Sadece kendileri çıkmak için bile kapıyı aralamaları yangının gelişimini hızlandırmaya yeterli olacaktı” ifadeleri yer aldı. Personelin temel yangın eğitimi almadığı da tespit edildi.

HATALI TADİLATLAR CAN KAYBINI ARTIRDI

Raporda bir diğer kritik tespit, binanın 11 ve 12’nci katlarında yapılan hatalı tadilatlar oldu. Bu tadilatlar nedeniyle 10’uncu kattan sonra merdiven boşluğu bulunmuyordu. Bu durum zehirli duman ve gazların tahliye olamayarak kat koridorlarında birikmesine ve çok sayıda kişinin zehirlenmesine yol açtı.

FACİA KURBANLARI ANILACAK

Yangında yakınlarını kaybedenler ve gönüllüler tarafından oluşturulan “Başka Canımız Yok” platformu, 13 Nisan Pazar günü saat 12.00’de otel önünde anma töreni düzenleyecek. Törende faciada hayatını kaybeden 78 kişi anılacak.