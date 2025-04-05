Bolu Kartalkaya’da Yangında 78 Kişi Öldü. Personel İhmalleri Raporla Belgelendi. Anma Töreni Düzenlenecek

BOLU KARTAKAYA’DAKİ YANGIN FACİASININ KORKUNÇ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Okulların tatil olması nedeniyle çocuklu ailelerin yoğunlukta olduğu otelde çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüştü.

PERSONELİN ARABA KURTARMA ÇABASI YANGINI KÖRÜKLEDİ

Bilirkişi raporunda, yangının saat 03.17’de çıktığı ve sadece 12 dakika sonra personelin otoparktaki araçları kurtarmaya öncelik verdiği belirtildi. “Personelin elektrikli otopark kapısını zorla açarak araçları tahliye etmesi, yangının yayılmasını hızlandırdı” denilen raporda, kapının tamamen açılmasıyla yangın alanına oksijen akışının arttığı vurgulandı.

YANGIN EĞİTİMİ ALMAYAN PERSONEL VE HATALI BİNA DÜZENİ

Raporda, personelin temel yangın eğitimi almadığı görüntülerle kanıtlanırken, binanın 11 ve 12’nci katlarındaki hatalı tadilatlar da faciaya zemin hazırladı. 10’uncu kattan sonra merdiven boşluğu bulunmaması nedeniyle zehirli gazların tahliye olamadığı ve kat koridorlarını hızla doldurduğu tespit edildi. Bu durum, çok sayıda kişinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine yol açtı.

FACİA KURBANLARI ANILACAK

Yangında yakınlarını kaybedenler ve gönüllüler tarafından oluşturulan “Başka Canımız Yok” platformu, 13 Nisan Pazar günü saat 12.00’de otel önünde bir anma töreni düzenleyecek. Törende, faciada hayatını kaybedenler anılacak.