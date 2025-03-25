Bolu Kartalkaya’daki Otel Yangınında Gözaltı

YANGINDA YENİ GELİŞMELER

Bolu’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını sonrası gelen haberler ülkeyi yasa boğdu. Yangının ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada 31 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Halit Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener gibi isimler bulunuyor. Bu kişilerden 22’si tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BULGULARI

Yangının meydana gelmesinin ardından bilirkişi heyeti, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir rapor sundu. Bu raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin denetimleri sırasında gerekli olan özen ve titizliği göstermedikleri, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri belirtildi. Ayrıca, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangın denetim raporunda yetersiz incelemeler yaptıkları tespit edildi. Raporda, yapı ruhsatı verme ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasının İl Özel İdarelerinin sorumluluğunda olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında yapmadıkları ifade edildi.

Bilirkişi raporunun ortaya çıkmasının ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma süreci devam ediyor. Yangının sebepleri ve sorumluların belirlenmesi için yürütülen çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor.