Bolu Kartalkaya’daki Yangında 78 Kişi Hayatını Kaybetti

BOLU KARTAKAYA’DAKİ YANGIN FACİASININ KORKUNÇ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Okulların tatil olması nedeniyle çocuklu ailelerin yoğunlukta olduğu otelde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın alarmı ve yangın merdiveni gibi hayati önlemlerin eksikliği, facianın boyutunu büyüttü.

PERSONELİN ARABA KURTARMA ÇABASI YANGINI KÖRÜKLEDİ

Bilirkişi raporunda, yangının saat 03.17’de başladığı ve sadece 12 dakika sonra personelin otoparktaki araçları kurtarmaya çalıştığı belirtildi. Elektrikli otopark kapısını zorla açarak araçları tahliye eden personel, yangının yayılmasına ve karbondioksitin üst katlara ulaşmasına neden oldu. Raporda, kapının tamamen açılmasının yangına oksijen sağladığı ve alevlerin hızla büyümesine yol açtığı vurgulandı.

YANGIN EĞİTİMİ ALMAYAN PERSONEL VE HATALI BİNA DÜZENİ

Raporda, personelin temel yangın eğitimi almadığı görüntülerle kanıtlandı. Ayrıca, geçmiş yıllarda 11 ve 12’nci katlarda yapılan hatalı tadilatlar nedeniyle 10’uncu kattan sonra merdiven boşluğu bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durum, zehirli duman ve gazların tahliye edilememesine ve kat koridorlarında birikerek insanların zehirlenmesine yol açtı.

FACİA KURBANLARI ANILACAK

Yangında yakınlarını kaybedenler ve gönüllüler tarafından oluşturulan “Başka Canımız Yok” platformu, 13 Nisan Pazar günü saat 12.00’de otelin önünde bir anma töreni düzenleyecek. Törende, faciada hayatını kaybedenler anılacak.