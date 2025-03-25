Bolu Kartalkaya Otel Yangınında Yeni Gözaltı

Türkiye’yi yasa boğan Bolu’daki otel yangınında yeni gelişmeler yaşanıyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 31 şüpheli gözaltına alındı. Yangının öncesinde otelin sahiplerinden Halit Ergül ile genel müdürü Emir Aras, aynı zamanda Ergül’ün damadı, ile birlikte 22 şüpheli tutuklandı. Aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun’un da bulunduğu 22 kişi tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DETAYLARI

Yangının ardından oluşturulan bilirkişi heyeti, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin denetimleri hakkında eleştirilerde bulundu. Yapılan incelemelerde, denetimlerin özensiz ve yetersiz olduğu, ayrıca Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangın denetim raporlarının eksik ve yetersiz şekilde hazırlandığı belirlendi. Raporda, otelin yapı ruhsatı verme ve umuma açık alanların ruhsatlandırılması konusundaki sorumlulukların İl Özel İdareleri’nde olduğu vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında yapmadığı ifade edildi, bu durumun yangın ve sonuçları üzerindeki etkisi birinci derecede önemli olarak değerlendirildi.

RUHSAT MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Rapordaki bulguların ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma süreci devam ediyor.