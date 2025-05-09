Bolu Kartalkaya Yangın Komisyonu Süresi Uzatıldı

KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bolu Kartalkaya bölgesindeki yangın faciasını araştırmak amacıyla kurulan komisyonun görev süresi 1 ay daha uzamış durumda. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını, ülke gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Yangın faciasının tüm boyutlarıyla incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu’nda yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ TOPLANTI KARARI

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, komisyonun 30 Nisan’daki toplantısında aldığı karara istinaden çalışma süresi 13 Mayıs tarihine kadar bir ay uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararında, “Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 07.05.2025 tarihli 84’üncü Birleşiminde 13.05.2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.” ifadeleri yer alıyor.