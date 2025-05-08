Bolu Kartalkaya Yangın Komisyonu Süresi Uzatıldı

YANGIN KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Bolu Kartalkaya’daki yangın olayını incelemek amacıyla oluşturulan komisyonun görev süresi bir ay daha uzatıldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını, ülke gündemindeki yerini koruyor. Yangın faciasının tüm boyutlarıyla incelenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yeni bir adım atıyor.

KOMİSYONUN TOPLANTI KARARI

30 Nisan’daki toplantısında alınan karar doğrultusunda, komisyonun çalışma süresi 13 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında şu ifadeler yer aldı: “Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 07.05.2025 tarihli 84’üncü Birleşiminde 13.05.2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.”